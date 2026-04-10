Θεσσαλονίκη: Νεαροί είχαν ως “χόμπι” τις διαρρήξεις οχημάτων – Πραγματοποίησαν 23 σε διάστημα λίγων ημερών

Στην αυτόφωρη σύλληψη τριών νεαρών προχώρησαν, χθες τα ξημερώματα (09/04), αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από αναζητήσεις για τον εντοπισμό δραστών διαρρήξεων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς.

Πρόκειται για έναν 17χρονο από τη Γεωργία και δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι, μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξαν 12 οχήματα, ενώ, όπως προέκυψε από τη συνεχιζόμενη έρευνα, τρείς μέρες νωρίτερα, μαζί με συνομήλικο συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προέβησαν στη διάρρηξη 11 ακόμη οχημάτων, στην περιοχή Χαριλάου, απ’ όπου αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πλήθος προσωπικών αντικειμένων των κατόχων τους, όπως γυαλιά, αρώματα κ.λπ.

Κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες διαπιστώθηκε ότι έφεραν χρηματικά ποσά, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα φορητό υπολογιστή τύπου tablet, διαρρηκτικά εργαλεία, φακούς και πλήθος αντικειμένων την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Πέραν της δικογραφίας που περιλαμβάνει τα τέσσερα προαναφερόμενα άτομα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς σχημάτισαν αυτοτελή δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Τέλος, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.