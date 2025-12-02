MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό της Περαίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό της Περαίας στη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελέγχθηκαν συνολικά 32 άτομα και 21 οχήματα, προσήχθη ένα άτομο, διαπιστώθηκαν 12 παραβάσεις του ΚΟΚ, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (01-12-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (32) άτομα και
• (21) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:
• Προσήχθη (1) άτομο
• Διαπιστώθηκαν (12) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
• Ακινητοποιήθηκαν (12) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

