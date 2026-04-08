Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμών των Διαβατών – 15 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό των Διαβατών Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 65 άτομα και 47 οχήματα ενώ διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις του ΚΟΚ, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (07-04-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (65) άτομα και
• (47) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκαν (15) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

