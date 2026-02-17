MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση σε οικισμού του δήμου Χαλκηδόνας – Ελέγχθηκαν 76 άτομα και 61 οχήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (16-02-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς στις περιοχές Χαλκηδόνος και Νέας Μεσημβρίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

  • 76 άτομα και
  • 61 οχήματα

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

  • Βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
  • Ακινητοποιήθηκαν 10 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Χαλκηδόνα

