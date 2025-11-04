Θεσσαλονίκη: Μπούκαρε σε κατάστημα και άρπαξε χρήματα και τέσσερα τάμπλετ

Δικογραφία σε βάρος ενός νεαρού σχηματίστηκε, έπειτα από τη μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, πριν τρεις ημέρες, διέρρηξε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και τέσσερα τάμπλετ, ενώ προκάλεσε και φθορές.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.