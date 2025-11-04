MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μπούκαρε σε κατάστημα και άρπαξε χρήματα και τέσσερα τάμπλετ

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σε βάρος ενός νεαρού σχηματίστηκε, έπειτα από τη μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, πριν τρεις ημέρες, διέρρηξε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και τέσσερα τάμπλετ, ενώ προκάλεσε και φθορές.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

