Θεσσαλονίκη: Μπήκαν σε εργοτάξιο μονοκατοικίας και έκλεψαν καλώδια 60 μέτρων – Δύο συλλήψεις, 16χρονος ο ένας
Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες για κλοπή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 16χρονο, οι οποίοι εισήλθαν σε εργοτάξιο μονοκατοικίας στο Πανόραμα, από όπου αφαίρεσαν καλωδίωση 60 μέτρων. Τα δύο άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας “Ζ”.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
