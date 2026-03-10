Θεσσαλονίκη: Μπήκαν σε χωράφι και έκλεψαν καλώδιο 200 μέτρων

Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων για κλοπή σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 46χρονο, έναν 43χρονο και μια 32χρονη που εντός του Φεβρουαρίου εισήλθαν σε αγροτεμάχιο της Πυλαίας και αφαίρεσαν συνολικά 200 μέτρα ηλεκτρολογικού καλωδίου.

Μετά από έρευνες η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των τριών δραστών.