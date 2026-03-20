Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής και τραυματίστηκε στην Τσιμισκή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 13:30, οδηγός μηχανής που κινούνταν επί της οδού Τσιμισκή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 45χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα στα χέρια και τα πόδια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.