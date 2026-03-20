Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής και τραυματίστηκε στην Τσιμισκή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 13:30, οδηγός μηχανής που κινούνταν επί της οδού Τσιμισκή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 45χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα στα χέρια και τα πόδια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

