Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και “καμπάνες” ύψους 5.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές
Φωτογραφία Αρχείου
THESTIVAL TEAM
Μία σύλληψη και πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ ήταν ο απολογισμός επιχειρησιακής δράσης για την καταπολέμηση του παρεμπορίου που πραγματοποιούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 13-10-2025 έως 19-10-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Τούμπας, Χαριλάου, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης:
• Ελέγχθηκαν 462 άτομα,
• Συνελήφθη ένα άτομο,
• Επιβλήθηκαν πέντε διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ συνολικά,
• Σχηματίστηκαν 22 δικογραφίες για το προαναφερόμενο αδίκημα και
• Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 658 προϊόντα παρεμπορίου.
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.