Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και “καμπάνες” ύψους 5.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές

Μία σύλληψη και πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ ήταν ο απολογισμός επιχειρησιακής δράσης για την καταπολέμηση του παρεμπορίου που πραγματοποιούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 13-10-2025 έως 19-10-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Τούμπας, Χαριλάου, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης:

• Ελέγχθηκαν 462 άτομα,

• Συνελήφθη ένα άτομο,

• Επιβλήθηκαν πέντε διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ συνολικά,

• Σχηματίστηκαν 22 δικογραφίες για το προαναφερόμενο αδίκημα και

• Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 658 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.