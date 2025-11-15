MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μία προσαγωγή, 13 παραβάσεις του ΚΟΚ και 13 ακινητοποιήσεις οχημάτων μετά από επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • (36) άτομα και
  • (12) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

  • Προσήχθη (1) άτομο
  • Διαπιστώθηκαν (13) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
  • Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
  • Ακινητοποιήθηκαν (12) οχήματα.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκαν δικογραφίες για τέσσερις (4) περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

