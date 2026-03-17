Θεσσαλονίκη: Μεξικανός αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του σε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο – Είχε νουντσάκου και σπρέι πιπεριού στις αποσκευές
Ένας 45χρονος Μεξικανός συνελήφθη στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, στη Θεσσαλονίκη.
Ο 45χρονος – σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχου αρνήθηκε την παροχή των στοιχείων ταυτότητάς του και προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.
Στις αποσκευές του ο 45χρονος είχε ένα σπρέι πιπεριού και ένα όπλο πολεμικών τεχνών (νουντσάκου), τα οποία και κατασχέθηκαν από τις Αρχές.