Θεσσαλονίκη: Μεξικανός αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του σε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο – Είχε νουντσάκου και σπρέι πιπεριού στις αποσκευές

Ένας 45χρονος Μεξικανός συνελήφθη στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 45χρονος – σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχου αρνήθηκε την παροχή των στοιχείων ταυτότητάς του και προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Στις αποσκευές του ο 45χρονος είχε ένα σπρέι πιπεριού και ένα όπλο πολεμικών τεχνών (νουντσάκου), τα οποία και κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

