Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε ανήλικη να πιει αλκοόλ – Χειροπέδες στον υπεύθυνο και στον σερβιτόρο
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 46 και 24 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το βράδυ (27/10) καθώς ο 46χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος και ο 24χρονος ως υπάλληλος – σερβιτόρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε 17χρονη.
