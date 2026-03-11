Θεσσαλονίκη: Λιμενικοί συνέλαβαν 20χρονο με 400 λαθραία πακέτα τσιγάρα στο Καπάνι

Τις πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πακιστάν) για παράβαση του Ν. 5222/25 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις» από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και κατόπιν διακριτικής επιτήρησης, εντοπίστηκε ο 20χρονος εντός της αγοράς «ΚΑΠΑΝΙ» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να κατέχει δύο πλαστικές τσάντες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 400 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την ένσημη ταινία του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα, καθώς και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.