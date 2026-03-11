MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Λιμενικοί συνέλαβαν 20χρονο με 400 λαθραία πακέτα τσιγάρα στο Καπάνι

|
THESTIVAL TEAM

Τις πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πακιστάν) για παράβαση του Ν. 5222/25 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις» από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και κατόπιν διακριτικής επιτήρησης, εντοπίστηκε ο 20χρονος εντός της αγοράς «ΚΑΠΑΝΙ» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να κατέχει δύο πλαστικές τσάντες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 400 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την ένσημη ταινία του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα, καθώς και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Θεσσαλονίκη Καπάνι Λαθραία τσιγάρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Επαναπατρισμοί από Μέση Ανατολή: Ειδική πτήση από το Ντουμπάι για πολίτες με κατοικίδια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 30 δευτερόλεπτα πριν

Κυρανάκης: Κίνδυνος αυξήσεων σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

ΠΑΙΔΕΙΑ 8 ώρες πριν

Υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Α. Γεωργιάδης στα εγκαίνια της Ογκολογικής στο Παπαγεωργίου – “Μεγάλη ευλογία να δημιουργώ μονάδες σαν αυτή”

ΖΩΔΙΑ 16 ώρες πριν

Ένα μόνο ζώδιο θα προσελκύσει εντυπωσιακές ευκαιρίες και μεγάλες ανατροπές μέχρι τον Απρίλιο του 2026

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο η Κέλλυ Βρανάκη: “Οι δύσκολες μέρες μας κάνουν πιο δυνατούς”