MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 06:00, αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακός Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Διασωληνωμένος στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα 22χρονος από τον Πύργο

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Μακρόν: Δήλωσε ότι οι πολιτικές δυνάμεις “που διατηρούν δεσμούς με ομάδες βίας” θα πρέπει “να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Κώστας Δόξας μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία: Θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ποδαρικό με ψύχρα σε Θεσσαλονίκη “δείχνουν” τα ensembles για τον Μάρτιο – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Νέο βίντεο από Γαστούνη: Οι Ρομά συνεχίζουν να βανδαλίζουν το περίπτερο ακόμη και μετά την άφιξη της Αστυνομίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση από φοιτητές για τα Τέμπη στο άγαλμα Βενιζέλου