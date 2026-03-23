Θεσσαλονίκη: Κροάτης οδηγός φορτηγού επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς για να μην του κόψουν πρόστιμο και συνελήφθη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας Κροάτης οδηγός φορτηγού συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο.
Ο οδηγός εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Ευζώνων από αστυνομικούς του του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού δημόσιας χρήσης επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να μην του βεβαιωθούν τροχονομικές παραβάσεις.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ στους αστυνομικούς.
Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
