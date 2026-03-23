Θεσσαλονίκη: Κροάτης οδηγός φορτηγού επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς για να μην του κόψουν πρόστιμο και συνελήφθη

Ένας Κροάτης οδηγός φορτηγού συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Ο οδηγός εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Ευζώνων από αστυνομικούς του του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού δημόσιας χρήσης επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να μην του βεβαιωθούν τροχονομικές παραβάσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ στους αστυνομικούς.

Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.