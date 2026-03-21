Θεσσαλονίκη: Κόντρα ταχύτητας… με 153 και 176 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό – Συνελήφθησαν 19χρονος και 29χρονος

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 19 και 29 ετών, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο, αστυνομικοί της δίκυκλης τροχονομικής αστυνόμευσης, έπειτα από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων εντοπίστηκαν στο ύψος του κόμβου Πυλαίας να κινούνται με υπερβολικά υψηλές ταχύτητες, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Συγκεκριμένα, ο 19χρονος φέρεται να οδηγούσε με ταχύτητα 153 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ ο 29χρονος με 176 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 60 χλμ/ώρα που ισχύει στο συγκεκριμένο σημείο, όπως ορίζεται από τις σχετικές ρυθμιστικές πινακίδες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.