ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες αρπάζουν τα πάντα στα κοιμητήρια Θέρμης – Κάμερες και σεκιούριτι βάζει ο Δήμος

Φωτογραφία: Intime
|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Οι διαρρήξεις και οι κλοπές μπορεί να είναι -δυστυχώς- ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε σπίτια και καταστήματα αλλά πλέον ομάδες κλεφτών ρημάζουν και τα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη.

Η έκταση των Κοιμητηρίων στη Θέρμη όπως ανέφερε στο thestival.gr, ο αρμόδιος εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κίρλας είναι 350 στρέμματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί όλος ο χώρος με τους κλέφτες να εισβάλουν και να αρπάζουν ότι μπορεί να έχει αξία όπως καντήλια, μεταλλικές προθήκες κεριών, κομμάτια μάρμαρου κ.ά.

«Κλέβουν πολλά και διάφορα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κίρλας προσθέτοντας ότι η μοναδική περίπτωση για να προστατευθούν τα κοιμητήρια από το «κύμα» των κλοπών είναι «να τοποθετηθούν περιμετρικά κάμερες και να φυλάσσονται από σεκιούριτι».

Μάλιστα, όπως επεσήμανε βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι έτοιμη «έως το τέλος του 2026 για να τοποθετηθεί σεκιούριτι και κάμερες περιμετρικά των κοιμητηρίων».

Την ίδια ώρα, μια άλλη μελέτη που πραγματοποιείται παράλληλα με αυτή των καμερών και σεκιούριτι, αφορά την εγκατάσταση εργολάβου που θα αναλάβει τις ταφές και τις εκταφές καθώς στα κοιμητήρια δεν φτάνουν οι υπάλληλοι και υπάρχει μείζον θέμα και η οποία μελέτη όπως είπε ο κ. Κίρλας θα είναι έτοιμη έως τα μέσα Μαρτίου.

«Για τις ταφές/ εκταφές υπάρχει θέμα διότι κάθε χρόνο μειώνονται δραματικά οι υπάλληλοι και έτσι υπάρχει θέμα με τις ταφές και τις εκταφές» τόνισε.

«Λίφτινγκ» και στους χώρους πρασίνου

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε εκτεταμένο «λίφτινγκ» στους χώρους πρασίνου και στους χώρους ταφής τόσο των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου όσο και σε αυτά της Αγίας Παρασκευής, Μαλακοπής και Ευαγγελιστρίας με στόχο την συντήρηση και την αναβάθμιση των σημείων πρασίνου των τεσσάρων κοιμητηρίων. Μάλιστα προ ημερών υπογράφηκε σχετική τριετής σύμβαση έργου, ύψους 208.000 ευρώ ανά έτος προκειμένου να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εικόνα και των τεσσάρων κοιμητηρίων.

Διαβάστε μας στο Google News

