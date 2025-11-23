MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική σύλληψη οδηγού – Δεν σταμάτησε για έλεγχο, παραβίασε stop και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους – Ήταν μεθυσμένος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ένας 33χρονος οδηγός αυτοκινήτου αρνήθηκε αρχικά να σταματήσει σε σήματα αστυνομικών για έλεγχο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην προσπάθειά του να διαφύγει, παραβίασε σήμα STOP και κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε πως ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατάφεραν να συλλάβουν τον 33χρονο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Χαλκιδική: Πρώην αντιδήμαρχος έστειλε επιχειρηματία στο νοσοκομείο για τα μάτια μιας γυναίκας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κοζάνη: Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 48χρονης – 27χρονος προσποιήθηκε τον λογιστή της

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τέμπη: Το δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου οι απολογίες Τριαντόπουλου, Αγοραστού κι άλλων έξι κατηγορουμένων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Αθλητικές μεταδόσεις: Τι ώρα και σε ποια κανάλια θα δείτε το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο μπάσκετ και τα ΑΕΚ – Άρης και ΠΑΟΚ – Κηφισιά στο ποδόσφαιρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Αύριο οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών μελών σε 122.546

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γιώργος Αλκαίος: Θύμα απάτης ο τραγουδιστής – Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ και ζητούσαν χρήματα