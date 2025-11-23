Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική σύλληψη οδηγού – Δεν σταμάτησε για έλεγχο, παραβίασε stop και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους – Ήταν μεθυσμένος

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ένας 33χρονος οδηγός αυτοκινήτου αρνήθηκε αρχικά να σταματήσει σε σήματα αστυνομικών για έλεγχο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην προσπάθειά του να διαφύγει, παραβίασε σήμα STOP και κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε πως ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατάφεραν να συλλάβουν τον 33χρονο.