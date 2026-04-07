Θεσσαλονίκη: Κατάστημα στον Εύοσμο πουλούσε πυροτεχνικές κατασκευές χωρίς να έχει τη σχετική άδεια – Μία σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ.
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Χειροπέδες σε μία 48χρονη υπάλληλο εμπορικού καταστήματος στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη πέρασαν χθες το πρωί (06/04), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, διαπιστώθηκε να διατίθενται προς πώληση 46 τεμάχια πυροτεχνικών κατασκευών, χωρίς να κατέχει την σχετική άδεια εμπορίας πυροτεχνημάτων.
Τέλος, η 48χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.