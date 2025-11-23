MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα πούλησε αλκοόλ σε 17χρονο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μια ιδιοκτήτρια καταστήματος συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κατάστημα είχε πουλήσει αλκοόλ σε 17χρονο. Την ιδιοκτήτρια συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραβατικότητα των ανηλίκων στον Δήμο Χαλκηδόνας.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 63 άτομα, εκ των οποίων 55 ανήλικοι ενώ έλεγχοι έγιναν και σε 4 καταστήματα, σε ένα εκ των οποίων διαπιστώθηκε η πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κώστας Φραγκολιάς: Έχω την παραξενιά μου, θα προχωρήσω σε γάμο αν μεγαλώσει η οικογένεια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ο Καρυοθραύστης” έρχεται στο Metropolitan: The Urban Theater

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κώστας Φαλελάκης: Μετά το θάνατο του Μηνά, υπήρχε βιοποριστικό θέμα, έκανα στο θέατρο ότι δουλειά ερχόταν

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Χρύσα Ρώπα: Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη; Να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε το αναβαθμισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τριανδρία – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους