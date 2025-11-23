Θεσσαλονίκη: Κατάστημα πούλησε αλκοόλ σε 17χρονο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Μια ιδιοκτήτρια καταστήματος συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κατάστημα είχε πουλήσει αλκοόλ σε 17χρονο. Την ιδιοκτήτρια συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραβατικότητα των ανηλίκων στον Δήμο Χαλκηδόνας.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 63 άτομα, εκ των οποίων 55 ανήλικοι ενώ έλεγχοι έγιναν και σε 4 καταστήματα, σε ένα εκ των οποίων διαπιστώθηκε η πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.