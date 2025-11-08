MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα έδωσε αλκοόλ σε 17χρονο – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένας υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθ καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, χορήγησε αλκοόλ σε ανήλικο. Κατα πληροφορίες, το συμβάν έγινε σε περιοχή του Ευόσμου ενώ ο ανήλικος είναι 17 ετών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε καταστήματα για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, κατά τους οποίους συνελήφθη και ο υπεύθνος καταστήματος.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες της 07-11-2025 έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (08-11-2025), στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (100) άτομα, εκ των οποίων (81) ανήλικοι.

Επιπλέον, ελέγχθησαν (8) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και συνελήφθη (1) άτομο, ως υπεύθυνος καταστήματος καθώς χορήγησε αλκοόλ σε ανήλικο.

Τέλος, ελέγχθησαν (9) δίκυκλα και βεβαιώθηκαν (2) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

