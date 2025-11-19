MENOY

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκε ένας τόνος μύδια από παράνομη μονάδα μυδοκαλλιέργειας στη Χαλάστρα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Έναν τόνο μύδια κατάσχεσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης από ένα βοηθητικό σκάφος μυδοκαλλιέργειας, χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια περιπολίας, στη θαλάσσια περιοχή της Χαλάστρας.

Σύμφωνα με το λιμενικό, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σκάφος έφερε φορτίο 1.000 κιλών (ενός τόνου) μυδιών. Στο βοηθητικό σκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, δύο Έλληνες και τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες περισυλλογής μυδιών από παράνομα εγκατεστημένη πλωτή μονάδα μυδοκαλλιέργειας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ανευρεθέν φορτίο των μυδιών κατασχέθηκε και απορρίφθηκε στη θάλασσα.

