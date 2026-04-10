Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 40 παράνομες ιχθυοπαγίδες στη Νέα Μηχανιώνα

Συνολικά 40 παράνομες ιχθυοπαγίδες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σήμερα το μεσημέρι από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διενέργεια ελέγχων από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), εντοπίστηκαν, ανασύρθηκαν και κατασχέθηκαν 40 ιχθυοπαγίδες (κυλινδροειδής θάλαμοι) από τη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

Οι ιχθυοπαγίδες, ήταν άνευ σήμανσης, δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους εκατό μέτρων (140μ.) σε σειρά, που συνιστά ναυτιλιακό κίνδυνο, ενώ ήταν ποντισμένες και σε απαγορευμένη για όλο το έτος περιοχή.

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γκαλιμπάφ: Εκεχειρία στον Λίβανο και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων οι όροι για διαπραγματεύσεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω – Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα κατάνυξης η συνάντηση των πέντε επιταφίων στην πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 30 λεπτά πριν

Γιώργος Λιάγκας: Έβαλε μαγιό και βούτηξε στην Τήνο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου αποβάλλει την Ισπανία από το κέντρο συντονισμού για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Στον “αέρα” οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν – Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν λόγω των βομβαρδισμών στον Λίβανο