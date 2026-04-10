Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 40 παράνομες ιχθυοπαγίδες στη Νέα Μηχανιώνα

Συνολικά 40 παράνομες ιχθυοπαγίδες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σήμερα το μεσημέρι από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διενέργεια ελέγχων από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), εντοπίστηκαν, ανασύρθηκαν και κατασχέθηκαν 40 ιχθυοπαγίδες (κυλινδροειδής θάλαμοι) από τη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

Οι ιχθυοπαγίδες, ήταν άνευ σήμανσης, δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους εκατό μέτρων (140μ.) σε σειρά, που συνιστά ναυτιλιακό κίνδυνο, ενώ ήταν ποντισμένες και σε απαγορευμένη για όλο το έτος περιοχή.