ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 135 κιλά ψάρια στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πάνω από 130 κιλά ψάρια κατασχέθηκαν από το Λιμενικό σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε χθες στην ιχθυόσκαλα της Νέα Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό, σε αλιευτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την 03/11/25 στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μηχανιώνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από έμπορο 16 ιχθυοκιβώτια αλιευμάτων συνολικού βάρους 128 κιλών με ιχθύες του είδους «ΜΕΛΑΝΟΥΡΙΑ», «ΚΟΛΙΟΣ» και «ΓΟΠΕΣ», για τα οποία δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας.

Κατασχέθηκε επίσης ένα ιχθυοκιβώτιο του είδους «ΤΣΙΠΟΥΡΑ», συνολικού βάρους 7,5 kg, διαστάσεων μικρότερων του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 20 εκατοστών.

Το σύνολο των παραπάνω αλιευμάτων, φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης βεβαιώθηκαν παραβάσεις κατά του εμπόρου, ενώ αναζητείται το αλιευτικό σκάφος που εκφόρτωσε τα αλιεύματα.

Θεσσαλονίκη

