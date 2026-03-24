Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση κλοπιμαίων σε πλοίο στο λιμάνι μετά από πληροφορίες της Europol

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι ελληνικές αρχές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κλοπιμαία αντικείμενα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από την Europol. Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών–Εξαγωγών, προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο σε πλοίο με σημαία Πορτογαλίας, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εντοπίστηκαν δύο ύποπτα δέματα, τα οποία περιείχαν αντικείμενα δηλωμένα ως κλοπιμαία. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν συνολικά:

1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

12 ρολόγια χειρός

8 γυναικείες τσάντες

19 παντελόνια

12 μπλούζες

7 μπουφάν

1 αθλητική ζακέτα

1 ζευγάρι παπούτσια

1 καπέλο

5 αρώματα

3 υφασμάτινες θήκες μεταφοράς

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης προχώρησε άμεσα στην κατάσχεση των αντικειμένων, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Λεμεσού στην Κύπρο, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την επιστροφή των κλοπιμαίων στους νόμιμους κατόχους τους.