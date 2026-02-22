Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη ΙΧ με νεαρούς στον Δενδροπόταμο – Έπεσε πάνω σε σταθμευμένο, ένας τραυματίας
Στη σύλληψη τριών νεαρών ημεδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Δενδροπόταμου, έπειτα από επικίνδυνη καταδίωξη και τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας εκ των συλληφθέντων, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν οι άλλοι δύο, αρνήθηκε αρχικά να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης των αστυνομικών για τη διενέργεια νόμιμου ελέγχου. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει.
Η καταδίωξη είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Κατά τη σύλληψή τους, οι τρεις νεαροί προέβαλαν αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν απομίμηση όπλου, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Ένας από τους συλληφθέντες τραυματίστηκε κατά την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκη, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
