MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη ΙΧ με νεαρούς στον Δενδροπόταμο – Έπεσε πάνω σε σταθμευμένο, ένας τραυματίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών νεαρών ημεδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Δενδροπόταμου, έπειτα από επικίνδυνη καταδίωξη και τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας εκ των συλληφθέντων, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν οι άλλοι δύο, αρνήθηκε αρχικά να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης των αστυνομικών για τη διενέργεια νόμιμου ελέγχου. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Η καταδίωξη είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κατά τη σύλληψή τους, οι τρεις νεαροί προέβαλαν αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν απομίμηση όπλου, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ένας από τους συλληφθέντες τραυματίστηκε κατά την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκη, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Θεσσαλονίκη Καταδίωξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ο Τεντόγλου βγήκε δεύτερος στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου με άλμα στα 8,14 μέτρα – Στην τρίτη θέση ο Σταματονικολός

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Καθηγήτρια στη Φλόριντα φιλοξένησε άστεγο μαθητή της και τον κακοποίησε σεξουαλικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Συνελήφθη 30χρονος μεθυσμένος σε πτήση προς τη Θεσσαλονίκη – Έβρισε και χτύπησε αστυνομικό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εξιχνιάσθηκε απάτη σε βάρος 36χρονου στην Κοζάνη – Προσποιήθηκε πελάτη καταστήματος και τον έπεισε να εκδώσει κάρτες “paysafe”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γιγαντιαία κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, F-22 πέρασαν από τη Βρετανία, F-35 στη Σούδα