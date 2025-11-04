MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για παράλειψη σήμανσης και βόλτα χωρίς λουρί – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Δεκάδες πρόστιμα βεβαιώθηκαν σε ιδιοκτήτες ζώων τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε όσους Δήμους διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης), κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σε διάφορες περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα:

Ελέχθησαν συνολικά 136 ιδιοκτήτες ζώων και

Βεβαιώθηκαν:

i) 14 πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης,
ii) 2 πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)» και
iii) 1 πρόστιμο ύψους (500) ευρώ για διατάραξη προερχόμενη από τετράποδο.

Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων.

