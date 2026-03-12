MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • (75) άτομα και
  • (51) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

  • Προσήχθη (1) άτομο,
  • Βεβαιώθηκαν (17) παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και
  • Ακινητοποιήθηκαν (11) οχήματα.

Θεσσαλονίκη

