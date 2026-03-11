Θεσσαλονίκη: Καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό της Περαίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

(58) άτομα και

(26) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης: