Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης από 48χρονο που προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (12/03) στην περιοχή Χαριλάου 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, για απάτη κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, 72χρονη ημεδαπή, δέχθηκε κλήση από άγνωστο άτομο, το οποίο συστήθηκε ως υπάλληλος της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και με το πρόσχημα ηλεκτρολογικής βλάβης στην περιοχή, την έπεισε να εναποθέσει σε λεκάνη εξωτερικά της οικίας της χρήματα, κοσμήματα και χειριστήρια ηλεκτρικών συσκευών.

Ο δράστης από κοινού με συνεργό του αφαίρεσαν την λεκάνη με τα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί από την παθούσα, η οποία καλούσε σε βοήθεια, με αποτέλεσμα περίοικοι να κατορθώσουν να εγκλωβίσουν τον 48χρονο, οπότε και συνελήφθη από προστρέξαντες αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας.

Μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων ανευρέθη και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια τους, ενώ τέλος ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

