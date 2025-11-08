MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 31χρονο την ώρα που πετούσε παράνομα μπάζα από ανακαινίσεις σε δημοτικό χώρο – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Ένας 31χρονος συνελήφθη χθες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της παράβασης της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα ο άνδρας κατελήφθη να πετά μπάζα από ανακαινίσεις σε πεζοδρόμιο στην οδό Ρωξάνης, ενώ εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια περιπολιών της ΕΛΑΣ.

“Από τις εν λόγω ανεξέλεγκτες απορρίψεις που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής, καθιστώντας την έτσι ακατάλληλη για τις επιθυμητές της χρήσεις”, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθη, χθες (07-11-2025) σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 31χρονος ημεδαπός, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εποχούμενων περιπολιών και ελέγχων για πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. φορτηγό, με οδηγό τον 31χρονο, ο οποίος προέβη στην απόρριψη στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και συγκεκριμένα μπαζών ανακαινίσεων που περιέχονταν σε νάιλον σακούλες, σε δημόσιο δημοτικό χώρο.

Στην καρότσα του οχήματος υπήρχαν άλλες (26) νάιλον σακούλες μπαζών, καθώς και σίδερα σκραπ μετάλλων που δεν πρόλαβε να απορρίψει.

Από τις εν λόγω ανεξέλεγκτες απορρίψεις που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής, καθιστώντας την έτσι ακατάλληλη για τις επιθυμητές της χρήσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνεχίζουμε με στόχο μια αγορά εργασίας που δίνει ίσες ευκαιρίες και δίκαιη αμοιβή για όλους

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

ΠΚΜ: Νέος απολυμαντικός σταθμός στη Νέα Τρίγλια και μετεγκατάσταση σταθμού στην Ε. Ο. Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών

LIFESTYLE 44 λεπτά πριν

Τριαντάφυλλος για Μαρία Αντωνά: Μετά τον Άρη, ερωτεύτηκε τον Λιάγκα, αυτά συμβαίνουν στις γυναίκες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Μελέτη: Τα φύλα είναι δύο, κάποιοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες, γάτες, μαντζουράνες, Ναπολέοντες

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ινδονησία: Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από εκρήξεις σε τέμενος, ένας μαθητής φέρεται ως ο δράστης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Έφοδοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Συνελήφθησαν 15 γυναίκες