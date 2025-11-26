MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη Γέφυρα σωτηρίας για μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο – Από Σίνδο στο Ιπποκράτειο σε μόλις 13 λεπτά – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Γέφυρα σωτηρίας για την άμεση μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο στήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 11:00 η Ελληνική Αστυνομία για όχημα το οποίο μετέφερε βρέφος που έχριζε άμεσης ιατρικής φροντίδας και είχε ως προορισμό το Ιπποκράτειο.

Στις 11:15, περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας και μηχανές της ομάδας “Ζήτα” ξεκίνησαν να συνοδεύουν το όχημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση και ασφαλή μεταφορά του παιδιού στο Ιπποκράτειο, χωρίς να κολλήσει στην κίνηση ή σε κάποια διασταύρωση.

Στις 11:28 το όχημα, συνοδεία των δυνάμεων της ΕΛΑΣ, είχε φτάσει ήδη στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από τη γέφυρα σωτηρίας:

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 26η Νοεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν μέλη συμμορίας που διέπρατταν κλοπές στη Μηχανιώνα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία δημοσιογράφου για σοβαρές βλάβες μετά από “αναίμακτη” αισθητική παρέμβαση σε δήθεν κέντρο αισθητικής

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Λαβρόφ: Λάβαμε από ανεπίσημα κανάλια το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων – Καμία άλλη εκδοχή δεν μας έχει σταλεί

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Αν είχε φύγει στην πρώτη του ασθένεια, θα ήταν 100 φορές πιο δύσκολο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Έχουμε περάσει και τα κάτω μας, τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί και δεν ήταν όλα βατά