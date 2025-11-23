Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μοτοσικλέτα τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας – Κάηκε ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά στη μηχανή ξέσπασε γύρω στις 01:00 και ενώ το δίκυκλο βρισκόταν σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ηροδότου, στην Καλαμαριά.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ το δίκυκλο κάηκε ολοσχερώς.