Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Επί τόπου η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 15:30 υπό άγνωστες προς το παρόν συνθήκες εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αντωνίου Νάστου 19Α.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από χώρο κουζίνας ενώ στο σημείο ενεργούν 2 οχήματα με 8 πυροσβέστες και προληπτικά βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Δείτε βίντεο

Θεσσαλονίκη Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

