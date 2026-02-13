Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Επί τόπου η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 15:30 υπό άγνωστες προς το παρόν συνθήκες εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αντωνίου Νάστου 19Α.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από χώρο κουζίνας ενώ στο σημείο ενεργούν 2 οχήματα με 8 πυροσβέστες και προληπτικά βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Δείτε βίντεο