Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο κέντρο – Ένας τραυματίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε το πρωί της Παρασκευής σε τροχαίο που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οδό 26ης Οκτωβρίου, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί ελαφρά και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Θεσσαλονίκη

