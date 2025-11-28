Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις ληστειών, κλοπών και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις ληστειών, κλοπών και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, από αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Χαλκηδονος, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης εξιχνίασαν συνολικά:

• Μία περίπτωση ληστείας και εκβίασης και

• Δύο περιπτώσεις κλοπών (μία κλοπή οχήματος και μία κλοπή τσάντας).

Οι προαναφερόμενες πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Δεκεμβρίου 2024 έως τέλη Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή αρμοδιότητας τους, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τεσσάρων συνολικά δραστών.

Η λεία αφορά σε αντικείμενα αξίας 650 ευρώ, ήτοι δύο κινητά τηλέφωνα, ένα υπολογιστή παλάμης και μία τσάντα, το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο στη συνεχεία ανευρέθηκε.

Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος εξιχνίασαν συνολικά:

• μία ληστεία δρόμου,

• μία περίπτωση κλοπής με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και

• μία περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε ενήλικη γυναίκα σε συνδυασμό με εξύβριση.

Οι προαναφερόμενες πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 28 Αυγούστου 2025, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών συνολικά δραστών.

Η λεία του αφορά στο χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.