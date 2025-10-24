Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις διαρρήξεων σε οχήματα, επιχειρήσεις και κλοπές από καταστήματα

Σημαντικά αποτελέσματα έφεραν οι στοχευμένες έρευνες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για υποθέσεις που είχαν σημειωθεί σε προγενέστερο χρόνο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την πρόληψη και εξιχνίαση εγκλημάτων στην πόλη και τον νομό.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, Λευκού Πύργου και Χαλκηδόνος κατάφεραν να εξιχνιάσουν συνολικά 19 υποθέσεις που περιλαμβάνουν:

9 διαρρήξεις οχημάτων

4 διαρρήξεις σε γραφεία, αποθήκη και Δημόσιο Κτηνιατρείο

5 κλοπές από καταστήματα

1 κλοπή δρόμου

1 περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας

Τα περιστατικά είχαν σημειωθεί το χρονικό διάστημα Απριλίου 2024 έως Οκτωβρίου 2025 σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αστυνομική έρευνα αξιοποιήθηκε το προανακριτικό υλικό, ενώ με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν 22 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις υποθέσεις. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιελάμβανε 420 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εμπορεύματα, εργαλεία, τραπεζικές κάρτες καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των θυμάτων.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου ημεδαπού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς ένας από τους δράστες είναι ανήλικος.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.