Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε οικίες – Δικογραφίες για τρία άτομα, λεία πάνω από 40.000 ευρώ

Οι Αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφιών, κατά περίπτωση, σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 49 και 29 ετών, καθώς και ενός 42χρονου αλλοδαπού, για τρεις περιπτώσεις κλοπών από οικίες στη Θεσσαλονίκη

Οι κλοπές σημειώθηκαν το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τον Μάρτιο του 2026, σε περιοχές αρμοδιότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με τους δράστες να αφαιρούν συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, 4.800 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και χρυσαφικά και έναν πίνακα ζωγραφικής.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.