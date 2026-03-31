Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές με λεία πάνω από 36.000 ευρώ – Ταυτοποιήθηκαν 19 άτομα
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος δέκα 19 ατόμων συνολικά, για 1 απόπειρα ληστείας και αρπαγής κατά συναυτουργία, 1 περίπτωση ληστείας κατά συναυτουργία και 13 περιπτώσεις κλοπής (1 διάρρηξη οχήματος, 1 κλοπή δρόμου, 2 διαρρήξεις καταστημάτων, 5 κλοπές από καταστήματα, 4 κλοπές από οικίες).
Τα ανωτέρω αδικήματα τελέσθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 36.650 ευρώ, χρυσαφικά αξίας 2.500 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές αξίας 2.200 ευρώ περίπου και λοιπά προϊόντα αξίας 2.300 ευρώ περίπου.
Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
