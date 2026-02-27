Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές με λεία πάνω από 26.000 ευρώ

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού εξιχνίασαν:

– 19 κλοπές από οικίες ή αποθήκες οικιών

– Κλοπή τρέιλερ και

– Απόπειρα διάρρηξης-κλοπής οικίας,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουνίου 2025 έως μέσα Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί, ένας 34χρονος άντρας και μία γυναίκα 36 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό, τρέιλερ και πλήθος οικιακών συσκευών, επαγγελματικών και χειρονακτικών εργαλείων, μπαταριών οχημάτων, καλωδιώσεων και άλλων αντικειμένων συνολικής αξίας 26.000 ευρώ περίπου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.