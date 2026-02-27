MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές με λεία πάνω από 26.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού εξιχνίασαν:
– 19 κλοπές από οικίες ή αποθήκες οικιών
– Κλοπή τρέιλερ και
– Απόπειρα διάρρηξης-κλοπής οικίας,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουνίου 2025 έως μέσα Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί, ένας 34χρονος άντρας και μία γυναίκα 36 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό, τρέιλερ και πλήθος οικιακών συσκευών, επαγγελματικών και χειρονακτικών εργαλείων, μπαταριών οχημάτων, καλωδιώσεων και άλλων αντικειμένων συνολικής αξίας 26.000 ευρώ περίπου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη Κλοπές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Χρέος όλων να σεβαστούν την πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ “θερμοπαρακάλεσε” τον Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Γιώργος Κριθάρας: Ευτυχώς η κοινωνία προχωράει και δεν αντιμετωπίζουμε τους μπαμπάδες ως τα ιερά τοτέμ της οικογένειας

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Παναγιώτης Μπουγιούρης: Πήγε να με σώσει στο Ιράν, εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Λέρος: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο 50χρονου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Επίθεση Καμμένου σε Σαμαρά: Συνταξιούχος πρώην πρωθυπουργός που παρέδωσε τη χώρα στις Βρυξέλλες