Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και φθορές σε κατάστημα στον Δήμο Δέλτα

Κλοπές, φθορές σε κατάστημα κατά την απόπειρα διάρρηξης αλλά και φθορές σε δομή προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης κατάφερε να εξιχνιάσει η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος δέκα ατόμων συνολικά (6 ημεδαποί και 4 αλλοδαποί), για 5 περιπτώσεις κλοπών (1 κλοπή Ι.Χ. Φορτηγού, 3 κλοπές από καταστήματα και 1 απόπειρα διάρρηξης καταστήματος σε συνδυασμό με φθορές σε αυτό) και 1 περίπτωση διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας σε δομή προσφύγων στα Διαβατά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα παραπάνω αδικήματα τελέσθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δέλτα, κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου 2024 – Νοεμβρίου 2025, όπου οι δράστες αφαίρεσαν ένα όχημα, χρηματικά ποσά, προϊόντα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ιδιοκτητών.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.