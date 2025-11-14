Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και ληστείες που έγιναν στο κέντρο – Δικογραφίες σε βάρος 12 ατόμων

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος 9 Ελλήνων και 3 αλλοδαπών ηλικίας από 17 έως 39 ετών, για ληστείες και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες επτά περιπτώσεων ληστειών (δρόμου, εντός καταστημάτων και εντός διαμερίσματος), πράξεις που έλαβαν χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.