ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές από σούπερ μάρκετ και οχημάτων που έγιναν μέσα σε λίγες μέρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος τεσσάρων συνολικά ατόμων (3 ημεδαπών – 1 αλλοδαπού), για περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, τα τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν, κατά περίπτωση, ως δράστες τεσσάρων περιπτώσεων κλοπής (2 κλοπές οχημάτων και 2 κλοπές από καταστήματα – σούπερ μάρκετ) που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Οκτωβρίου 2025 έως αρχές Νοεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, αφαιρώντας 2 οχήματα και προϊόντα συνολικής αξίας 1.003,64 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

