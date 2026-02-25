Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές και μια απάτη με συνολική λεία άνω των 12.000 ευρώ – Δικογραφίες για οκτώ άτομα

Στην εξιχνίαση περιπτώσεων απάτης αλλά και μιας κλοπής που σημειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης εξιχνίασαν:

• (6) περιπτώσεις απάτης, όπου οι δράστες προσποιούμενοι είτε τους λογιστές-οικονομικούς συμβούλους, είτε τους ασφαλιστές αποσπούσαν χρηματικά ποσά από τα θύματά τους και

• (1) περίπτωση κλοπής σε δημόσιο χώρο,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ (8) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (12.127,11) ευρώ και ένδυμα.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.