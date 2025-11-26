Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις και κλοπές με λεία πάνω από 12.000 ευρώ

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και Κορδελιού – Ευόσμου εξιχνίασαν συνολικά:

· 2 ληστείες δρόμου,

· 3 διαρρήξεις οικιών,

· 4 κλοπές σε καταστήματα,

· Κλοπή από οικία,

· 4 κλοπές οχημάτων,

· 3 διαρρήξεις οχημάτων,

· 2 διαρρήξεις καταστημάτων και

· Απόπειρα κλοπής κερματοδέκτη αστικού λεωφορείου,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκαοκτώ 18 εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 12.370 ευρώ, κοσμήματα αξίας 830 ευρώ και προϊόντα εκτιμώμενης χρηματικής αξίας 2.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.