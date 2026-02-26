MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις και ληστείες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου εξιχνίασαν:

  • 1 περίπτωση ληστείας σε δημόσιο χώρο και
  • 6 περιπτώσεις διαρρήξεων οχημάτων εκ των οποίων 1 σε απόπειρα.

Για τις ανωτέρω πράξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από τέλη Ιανουαρίου 2024 έως τις αρχές Ιουλίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου αφαιρώντας διαφορά προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 53 ευρώ σχηματίσθηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες σε βάρος πέντε συνολικά ατόμων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μαξίμου για Αντώνη Σαμαρά: “Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,511 δισ. τον Ιανουάριο του 2026 αλλά “καθαρή” υπέρβαση στόχων μόλις 109 εκατ. ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

“Η χειρότερη μέρα της ζωής μου”: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας με την Porsche

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 47χρονος για κακοποίηση ΑμεΑ – Αθωώθηκε ιερέας λόγω αμφιβολιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Υπογράφηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕ για αξιόπιστες ηλεκτρονικές αξιολογήσεις στον τουρισμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Πάτρα: Εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών – Πυροτεχνουργοί στο σημείο