Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις και ληστείες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου εξιχνίασαν:
- 1 περίπτωση ληστείας σε δημόσιο χώρο και
- 6 περιπτώσεις διαρρήξεων οχημάτων εκ των οποίων 1 σε απόπειρα.
Για τις ανωτέρω πράξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από τέλη Ιανουαρίου 2024 έως τις αρχές Ιουλίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου αφαιρώντας διαφορά προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 53 ευρώ σχηματίσθηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες σε βάρος πέντε συνολικά ατόμων.
Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
