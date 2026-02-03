MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάσθηκαν διαρρήξεις σε επτά σπίτια – Κοσμήματα και χρήματα η λεία των δραστών

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά τέσσερις περιπτώσεις κλοπών διαρρήξεων οικιών, που είχαν λάβει χώρα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά τα έτη 2024, 2016 και 2007 εξιχνιάσθηκαν στο πλαίσιο έρευνας από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, για τις υποθέσεις αυτές κατηγορούνται συνολικά τρία άτομα, –από τα οποία το ένα ήδη έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης-, ηλικίας 43, 32 και 25 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν χωριστές δικογραφίες για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Προηγήθηκε έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ενώ ύστερα από αστυνομική επιχείρηση και έρευνες στις οικίες των ανωτέρω, προέκυψε ότι η 32χρονη και ο 25χρονος, τέλεσαν διάρρηξη σε διαμέρισμα, ενώ ο 43χρονος τέλεσε διαρρήξεις σε συνολικά τρεις οικίες.

Πιο αναλυτικά, η 32χρονη και ο 25χρονος, την 17-04-2024, από κοινού με άγνωστους δράστες, αφού παραβίασαν την πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εισήλθαν σ’ αυτό και αφαίρεσαν πλήθος χρυσαφικών, 750 ευρώ, καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Όσον αφορά τον 43χρονο, την 10-09-2016, από κοινού με άγνωστους δράστες, αφού προκάλεσαν φθορές σε μπαλκονόπορτα μονοκατοικίας στο Ωραιόκαστρο, εισήλθαν σε αυτήν και αφαίρεσαν 300 ευρώ, κοσμήματα, καθώς και παιχνιδομηχανή-κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Επίσης, ο 43χρονος την 04-12-2007, από κοινού με άγνωστους δράστες, αφού απέκτησαν πρόσβαση σε οροφή συγκροτήματος μεζονετών στην Καλαμαριά, παραβίασαν εσωτερικές πόρτες του συγκροτήματος, εισήλθαν σε δύο αυτόνομες οικίες και αφαίρεσαν κοσμήματα-χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και χρυσές λίρες.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

