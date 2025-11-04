MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 737 προϊόντα

THESTIVAL TEAM

Έξι άτομα συνελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για παρεμπόριο, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα για το ίδιο αδίκημα συνολικού ύψους 9.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 27-10-2025 έως 02-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Χαριλάου, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης:

  • Ελέγχθηκαν (459) άτομα,
  • Συνελήφθησαν (6) άτομα,
  • Επιβλήθηκαν (9) διοικητικά πρόστιμα ύψους (9.000) ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (13) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (737) προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη

