Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που διέπραττε ληστείες σε δρόμους της πόλης – Πάνω από 6.000 ευρώ η λεία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Κλοπών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για περιπτώσεις ληστειών δρόμου, από ομάδα νεαρών, με ανήλικα κυρίως θύματα, στην περιοχή πέριξ του Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού, ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων 4 εκ των δραστών.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 17, 19, 19 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, από κοινού με συνεργούς τους, δρώντας κατά περίπτωση και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, κατά το χρονικό διάστημα από 24-09-2025 έως 11-02-2026 διέπραξαν δέκα περιπτώσεις ληστειών (με τη χρήση βίας ή με την απειλή χρήσης βίας ή με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου), στην ευρύτερη περιοχή πέριξ Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας τιμαλφή και προσωπικά είδη συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.850 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, μεσημβρινές ώρες χθες (16-02-2026), ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 17χρονο στην περιοχή της Ξηροκρήνης, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο εισήλθε σε αστικό λεωφορείο οπότε και συνελήφθη για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.