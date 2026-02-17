MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που διέπραττε ληστείες σε δρόμους της πόλης – Πάνω από 6.000 ευρώ η λεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Κλοπών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για περιπτώσεις ληστειών δρόμου, από ομάδα νεαρών, με ανήλικα κυρίως θύματα, στην περιοχή πέριξ του Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού, ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων 4 εκ των δραστών.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 17, 19, 19 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, από κοινού με συνεργούς τους, δρώντας κατά περίπτωση και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, κατά το χρονικό διάστημα από 24-09-2025 έως 11-02-2026 διέπραξαν δέκα περιπτώσεις ληστειών (με τη χρήση βίας ή με την απειλή χρήσης βίας ή με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου), στην ευρύτερη περιοχή πέριξ Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας τιμαλφή και προσωπικά είδη συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.850 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, μεσημβρινές ώρες χθες (16-02-2026), ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 17χρονο στην περιοχή της Ξηροκρήνης, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο εισήλθε σε αστικό λεωφορείο οπότε και συνελήφθη για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Έχετε αυξημένο σάκχαρο; Αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να αποτρέψει τις επιπλοκές του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 51 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που διέπραττε ληστείες σε δρόμους της πόλης – Πάνω από 6.000 ευρώ η λεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

“Άλμα” 18 θέσεων για την Μαρία Σάκκαρη, ανέβηκε στην 34η θέση

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Βρετανία: Εξετάζει την άμεση απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: “Ερχόταν και έβρισκε παιδιά” λέει ο πατέρας του 21χρονου, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 84χρονου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Kαταγγελίες από υπάλληλο της Πλεύσης Ελευθερίας για “απλήρωτους μισθούς” και “εργασιακό μπούλινγκ”