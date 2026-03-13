Θεσσαλονίκη: Έστησαν εργαστήρι υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε διώροφη κατοικία – Κατασχέθηκαν πάνω από 2,9 κιλά χασίς – Φωτο και βίντεο

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας καλλιεργούσαν και διακινούσαν κάνναβη στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 50 δενδρύλλια κάνναβης, πάνω από 2,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 5,7 κιλά φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και 26χρονος αλλοδαπός, η δράση των οποίων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών ενεργειών – εξακριβώσεων και συνδυαστικής αξιοποίησης και ανάλυσης πληροφοριών.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει από κοινού, σε διώροφη μονοκατοικία, την οποία είχαν μισθώσει πριν από τρείς μήνες, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Από την έρευνα στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

επαγγελματικός εξοπλισμός πλήρους εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (πτυσσόμενα φωτιστικά, πάνελ λαμπτήρων LED, αναδιπλούμενο ανακλαστικό τοιχίο, συσκευή εξαερισμού, αφυγραντήρας, υγρασιόμετρα, πλαστικά γλαστράκια, δοχεία με ειδικό λίπασμα, αντιασφυξιογόνος μάσκα, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και συσκευασίες με σπόρους κάνναβης),

25 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 90 έως 155 εκατοστά,

5 φυτά κάνναβης,

20 κορμοί δενδρυλλίων κάνναβης,

166 κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης, συνολικού βάρους -1.585- γραμμαρίων,

2.973 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK),

5.700 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων δενδρυλλίων κάνναβης βάρους,

2 ναρκωτικά δισκία,

4 τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας,

ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας και

κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και σε όχημα του 26χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, -2- αποδείξεις λιανικής πώλησης αγοράς εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας και κινητό τηλέφωνο. Το ανωτέρω όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ επιπλέον ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί για σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, ληστεία, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σε βάρος του 30χρονου είναι σε ισχύ διάταξη περιοριστικών όρων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

